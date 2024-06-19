Про це сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк відповідаючи на запитання, яка позиція країни щодо відправлення західних військ в Україну, зокрема естонських.

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"Ми готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія", – заявила Аннелі Кольк.

Вона також зауважила, що Естонія сподівається на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу.

Естонія обговорює це на офіційному рівні

"Наші лідери, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", – зазначила Кольк.

Вона нагадала, що Естонія наразі навчала українських інструкторів на своїй землі.

До слова, 13 травня Breaking Defence писало, що уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.