Заявление прозвучало в Брюсселе, где канадский премьер находится для участия в саммите НАТО и встрече Большой семерки.

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Лидеры заявили, что они решительно осуждают неоправданное и неспровоцированное вторжение Путина в Украину и поддерживаем демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мы призываем Россию немедленно прекратить нападение на Украину и безоговорочно вывести войска и всю военную технику из Украины, а также призываем Беларусь прекратить содействие и поддержку вторжения России,

– подчеркнули они.

Трюдо и Фон дер Ляйен также заверили, что поддерживают храбрый украинский народ в его защите от российской агрессии.

"Мы испытываем отвращение к серьезным нарушениям Россией международных прав человека и гуманитарного права и будем поддерживать все расследования военных преступлений в этом отношении", – добавили они.

Также лидеры призвали РФ обеспечить гуманитарный доступ и безопасный проход для гражданских лиц.

В заявлении также говорится, что Канада и ЕС тесно скоординировали свои действия по поводу жестких санкций:

против российских и белорусских официальных лиц, способствовавших российской агрессии;

на отключение ключевых российских банков от SWIFT;

на закрытие воздушных пространств;

на запрет сделок с Центробанком РФ;

на понижение зависимости от российских энергоресурсов.

Вместе с партнерами по "Большой семерке", Канада и Европейская комиссия в рамках своей компетенции будут еще больше усиливать эти санкции и будут продолжать деградировать экономический, промышленный и технологический потенциал России.

К слову, Министерство иностранных дел Украины 24 марта подытожили достижения украинской дипломатии по изоляции России от цивилизованного мира. Подробнее о санкциях и ограничениях – читайте в статье.

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