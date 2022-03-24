Заявление прозвучало в Брюсселе, где канадский премьер находится для участия в саммите НАТО и встрече Большой семерки.
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Лидеры заявили, что они решительно осуждают неоправданное и неспровоцированное вторжение Путина в Украину и поддерживаем демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Мы призываем Россию немедленно прекратить нападение на Украину и безоговорочно вывести войска и всю военную технику из Украины, а также призываем Беларусь прекратить содействие и поддержку вторжения России,
– подчеркнули они.
Трюдо и Фон дер Ляйен также заверили, что поддерживают храбрый украинский народ в его защите от российской агрессии.
"Мы испытываем отвращение к серьезным нарушениям Россией международных прав человека и гуманитарного права и будем поддерживать все расследования военных преступлений в этом отношении", – добавили они.
Также лидеры призвали РФ обеспечить гуманитарный доступ и безопасный проход для гражданских лиц.
В заявлении также говорится, что Канада и ЕС тесно скоординировали свои действия по поводу жестких санкций:
- против российских и белорусских официальных лиц, способствовавших российской агрессии;
- на отключение ключевых российских банков от SWIFT;
- на закрытие воздушных пространств;
- на запрет сделок с Центробанком РФ;
- на понижение зависимости от российских энергоресурсов.
Вместе с партнерами по "Большой семерке", Канада и Европейская комиссия в рамках своей компетенции будут еще больше усиливать эти санкции и будут продолжать деградировать экономический, промышленный и технологический потенциал России.
К слову, Министерство иностранных дел Украины 24 марта подытожили достижения украинской дипломатии по изоляции России от цивилизованного мира. Подробнее о санкциях и ограничениях – читайте в статье.
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