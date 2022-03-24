Заява прозвучала у Брюсселі, де канадський прем'єр перебуває для участі у саміті НАТО та зустрічі Великої сімки.

До теми Міністри оборони країн НАТО та ЄС проведуть екстрену зустріч щодо України

Лідери заявили, що вони рішуче засуджують невиправдане і неспровоковане вторгнення Путіна в Україну і підтримуємо демократію, суверенітет і територіальну цілісність України.

Ми закликаємо Росію негайно припинити напади на Україну та беззастережно вивести війська та всю військову техніку з України, а також закликаємо Білорусь припинити сприяти та підтримувати вторгнення Росії,

– наголосили вони.

Трюдо та Фон дер Ляйєн також запевнили, що підтримують хоробрий український народ у його захисті батьківщини від російської агресії.

"Ми відчуваємо огиду до серйозних порушень Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права і підтримуватимемо всі розслідування військових злочинів у цьому відношенні", – додали вони.

Також лідери закликали РФ забезпечити гуманітарний доступ та постійний безпечний прохід для цивільних осіб.

У заяві також мовиться про те, що Канада та ЄС тісно скоординували свої дії щодо жорстких санкцій:

проти російських та білоруських офіційних осіб, які сприяли російській агресії;

на відключення ключових російських банків від SWIFT;

на закриття повітряних просторів;

на заборону операцій з Центробанком РФ;

на зниження залежності від російських енергоресурсів.

Разом з партнерами по "Великій сімці", Канада та Європейська комісія в рамках своєї компетенції ще більше посилюватимуть ці санкції та продовжуватимуть деградувати економічний, промисловий та технологічний потенціал Росії.

До слова, Міністерство закордонних справ України 24 березня підсумували здобутки української дипломатії щодо ізоляції Росії від цивілізованого світу. Детальніше про санкції та обмеження – читайте у статті.

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