Премьер Латвии из-за роста цен на топливо призвал граждан ходить пешком

Премьер-министр Кришьянис Кариньш обратил внимание латвийцев на то, что цены на горючее будут продолжать расти. Он посоветовал им пересмотреть свои привычки и реже ездить на автомобиле.

Премьер-министр заявил, что цены на топливо будут продолжать расти. Поэтому он призвал своих граждан рациональнее относиться к своему транспорту.

Важно Латвия упростила правила для украинских перевозчиков

Кариньш призвал латвийцев, которые ежедневно пользуются собственным автомобилем, обратить внимание на то, что существует общественный транспорт. Также он отметил, что для экономии можно ездить на работу вместе с соседями.

Кроме того, Кариньш отметил важность велосипедов как средства передвижения.

Уже несколько лет, когда есть возможность, я хожу на работу пешком или езжу на велосипеде. Рекомендую это всем, у кого есть такая возможность – это и полезно, и экономически выгодно,

– отметил он.

На тему: Кабмин принял важные решения по ценам на топливо, бензин и дизель