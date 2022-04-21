Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев
21 апреля 2022 , 10:22Читати новину українською
Источник:Педро Санчес
Столица Украины посещает все больше иностранных гостей. В этот раз Киев принимает премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Испанский политик прибыл в Киев поездом. Его встретила делегация на вокзале.
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Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании,
– заявил Санчес.
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