Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев

21 апреля 2022 , 10:22
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Педро Санчес

Столица Украины посещает все больше иностранных гостей. В этот раз Киев принимает премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Испанский политик прибыл в Киев поездом. Его встретила делегация на вокзале.

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Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании,
– заявил Санчес.

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Автор: Оксана Княжик