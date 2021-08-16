Вместе с ним в столицу Украины приедет глава минобороны Питер Гультквист. Об этом сообщили в пресс-службе шведского правительства.

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Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы Крымская платформа,

– говорится в сообщении.

Отмечается также, что цель Крымской платформы – повысить осведомленность международного сообщества об оккупации Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на оккупацию полуострова.

"Участие премьер-министра в Крымской платформе укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – добавили в шведском правительстве.

Что такое Крымская платформа Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.

Саммит Крымской платформы

Саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Состоится основное заседание глав международных делегаций.

Присоединиться к нему пригласили множество стран мира, среди которых Россия. Вполне ожидаемо Кремль заявил, что будет саботировать Крымскую платформу.

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