Разом із ним до столиці України приїде глава міноборони Пітер Гультквіст. Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду.

Читайте також Задоволений цією нервовою реакцією, – Кулеба про істерику Росії навколо Кримської платформи

Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи Кримська платформа,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що мета Кримської платформи – підвищити обізнаність міжнародної спільноти про окупацію Криму Росією та покращити координацію дій у відповідь на окупацію півострова.

"Участь прем'єр-міністра у Кримській платформі зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, – додали у шведському уряді.

Що таке Кримська платформа Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.



Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.

Долучитися до нього запросили безліч країн світу, серед яких Росія. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу.

До теми Уже 40 країн візьмуть участь у Кримській платформі