Премьер-министр Польши предложил Евросоюзу отказаться от закупок российского угля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Брюссель встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он призвал ЕС наложить эмбарго на покупку российского угля, а также не покупать нефть и газ.

Моравецкий отметил, что именно эти деньги Россия использует для финансирования войны против Украины.

Стоит внимания Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину: о каких суммах идет речь

Следовательно, наложенные на Россию финансовые санкции хоть и заметны, но есть возможность быстрее положить конец российской военной агрессии.

"Российская экономика получила огромный удар, огромный ущерб. Но не надо обманывать, та же экономика также ежедневно питается от валюты за счет продажи угля и газа", – заявил Моравецкий.

Он сообщил, что разговаривал с главой Еврокомиссии о том, как сделать Европу независимой от российского угля.

"Я призвал не импортировать российский уголь в Европу, ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы также не покупать нефть и газ из России. Потому что это именно то, с помощью чего Путин может финансировать военную машину", – сказал польский премьер .

Потому, как он объяснил, Польша требует помощи Украине, но также санкций для России, чтобы "не Путин решал судьбу Украины, чтобы Украина сама решала свою судьбу".