Премьер-министра Армении Никола Пашиняна раскритиковали за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на выборах. Желая белорусскому народу мира и процветания, Пашинян не выразил поддержки пострадавшим митингующим.

Председатель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц подчеркнул, что поспешное поздравление Лукашенко было "неприемлемым", тем более от лидера, который получил власть после протестов. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Сакунц напомнил, что в 2008 году Армения тоже пережила разгон митингующих. Экс-президент Роберт Кочарян находится под судом в Ереване из-за его возможной причастности к гибели 10 протестующих.

Как государство, премьер которой поздравляет диктатора Лукашенко, позже будет судить Кочаряна за то же самое?.. Это просто абсурд,

– заявил Сакунц.

Глава армянской оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подчеркнул, что видит в таком слишком быстром поздравлении Лукашенко "конфликт ценностей". Представитель премьер-министра Мане Геворкян критику в адрес Пашиняна комментировать отказался.

Что Пашинян желал Лукашенко

Никола Пашинян пожелал "новоиспеченному президенту Лукашенко успехов и новых свершений на посту главы государства, а также крепкого здоровья.

Уверен, что совместными усилиями мы и в дальнейшем будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений,

– подчеркнул Пашинян.

Руководители каких государств уже поздравили Лукашенко:

Китая;

Казахстана;

России;

Молдовы;

Азербайджана;

Узбекистана.

Реакция президента Зеленского

Владимир Зеленский не поздравил Александра Лукашенко с победой. Он дипломатично призвал стороны сесть за стол переговоров и избежать насилия на улицах.

Обратите внимание! ЦИК Беларуси пока не планирует объявлять окончательные результаты выборов президента страны. Согласно календарному плану проведения выборов, последней датой объявления результатов является 19 августа.

Результаты выборов, к которым апеллирует белорусская власть