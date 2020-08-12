Прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна розкритикували через поспішне привітання Олександра Лукашенка з перемогою на виборах. Бажаючи білоруському народу миру і процвітання, Пашинян не висловив підтримки постраждалим мітингувальникам.

Голова Ванадзорського офісу Гельсінської громадянської асамблеї Артур Сакунц наголосив, що поспішне привітання Лукашенка було "неприйнятним", тим більше від лідера, який здобув владу після протестів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Сакунц нагадав, що 2008 року Вірменія теж пережила розгін мітингувальників. Експрезидент Роберт Кочарян перебуває під судом у Єревані через його можливу причетність до загибелі 10 протестувальників.

Як держава, прем'єр якої вітає диктатора Лукашенка, пізніше буде судити Кочаряна за те ж саме?.. Це просто абсурд,

– заявив Сакунц.

Очільник вірменської опозиційної партії "Просвічена Вірменія" Едмон Марукян підкреслив, що вбачає у такому занадто швидкому привітанні Лукашенка "конфлікт цінностей". Речник прем’єр-міністра Мане Геворкян критику на адресу Пашиняна коментувати відмовився.

Що Пашинян бажав Лукашенку

Нікола Пашинян побажав "новоспеченому президенту Лукашенку успіхі та нових звершень на посаді глави держави, а також міцного здоров'я.

Упевнений, що спільними зусиллями ми і надалі будемо зміцнювати дружбу між нашими народами і розширювати взаємовигідне співробітництво між нашими країнами як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій та інтеграційних об'єднань,

– наголосив Пашинян.

Очільники яких держав вже привітали Лукашенка:

Китаю;

Казахстану;

Росії;

Молдови;

Азербайджану;

Узбекистану.

Реакція президента Зеленського

Володимир Зеленський не привітав Олександра Лукашенка з перемогою. Він дипломатично закликав сторони сісти за стіл переговорів та уникнути насильства на вулицях.

Зверніть увагу! ЦВК Білорусі поки не планує оголошувати остаточні результати виборів президента країни. Відповідно до календарного плану проведення виборів, крайньою датою оголошення результатів є 19 серпня.

Результати виборів, до яких апелює білоруська влада