Мероприятие проводили в городе Лондон. Во время речи Трюдо подчеркнул, что в своей политике не будет руководствоваться требованиями антивакцинаторов и даже назвал их маргиналами.

К теме Трюдо решил взять реванш, даже не дожидаясь окончания своего срока

Трюдо раскритиковал противников вакцинации

В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Но подавляющее большинство канадцев не являются ими. И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию,

– заявил Трюдо.

Людям, которые пришли на мероприятие, такая жесткая позиция премьера не пришлась по нраву. Уже, когда Трюдо шел к автобусу, в его сторону полетели камни. Они были небольшими, так что у премьера повреждений нет и чувствует он себя прекрасно.

Смотрите видео инцидента:

Обратите внимание! Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы уже на 20 сентября 2021 года. Премьер надеется получить большинство в новом парламенте.

Больше здесь Решающий момент: Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде

Летом избиратель дал пощечину Макрону

Отметим, что похожая ситуация произошла летом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 8 июня во время рабочего визита в одну из французских провинций он получил пощечину от мужчины, который пришел на встречу. К людям поздороваться французский политик подошел сам.