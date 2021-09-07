Захід проводили у місті Лондон. Під час промови Трюдо наголосив, що у своїй політиці не керуватиметься вимогами антивакцинаторів і навіть назвав їх маргіналами.

До теми Трюдо вирішив взяти реванш, навіть не чекаючи закінчення свого терміну

Трюдо розкритикував противників вакцинації

У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади. Але переважна більшість канадців не є ними. І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію,

– заявив Трюдо.

Людям, які прийшли на захід, така жорстка позиція прем'єра не припала до вподоби. Вже, коли Трюдо йшов до автобуса, в його бік полетіли камінці. Вони були невеликі, отож у прем'єра пошкоджень немає і почуває він себе чудово.

Дивіться відео інциденту:

Зверніть увагу! Трюдо призначив позачергові парламентські вибори вже на 20 вересня 2021 року. Прем'єр сподівається отримати більшість у новому парламенті.

Більше тут Вирішальний момент: Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори у Канаді

Влітку виборець дав ляпаса Макрону

Зазначимо, що схожа ситуація сталась влітку з президентом Франції Еммануелем Макроном. 8 червня під час робочого візиту у одну з французьких провінцій він отримав ляпаса від чоловіка, що прийшов на зустріч. До людей привітатись французький політик підійшов сам.