Премьер Пакистана якобы ждал Путина 40 минут, а потом не выдержал и ворвался в кабинет

На днях в Туркменистане проходил "Международный форум мира и безопасности". Слухами обросла ситуация вокруг премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, которого российский диктатор якобы унизил, заставив себя ждать.

Так, российские пропагандистские ресурсы распространили видео, где Шариф сидит в комнате с флагами Пакистана и России – якобы в ожидании путина. По их версии, после 40 минут ожидания премьер Пакистана пошел в другую комнату, где Путин в это время разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 24 Канал со ссылкой на пакистанскую службу BBC.

Что известно об инциденте с Шарифом и Путиным?

Позже один из российских ресурсов удалил это видео, заявив о "возможной неправильной трактовке событий". Однако другие российские СМИ продолжили распространять утверждение, что Шарифу надоело ждать, поэтому он сам присоединился к переговорам.

Между тем пакистанская служба BBC сообщила, что официальной двусторонней встречи между лидерами запланировано не было. В то же время канцелярия пакистанского премьера и российское посольство опубликовали видео, на котором Шариф жмет руку Путину и коротко с ним общается.

Впоследствии Кремль обнародовал заявление по итогам встречи Путина с Эрдоганом, в котором отметил, что "премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также позже присоединился к встрече".

Официальных комментариев от пакистанских властей не было. В то же время в пакистанских соцсетях ситуацию расценили как проявление пренебрежения к главе правительства страны.