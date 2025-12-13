Премьер Пакистана якобы ждал Путина 40 минут, а потом не выдержал и ворвался в кабинет
- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф якобы ждал встречи с Путиным 40 минут, а потом ворвался в кабинет, где российский диктатор разговаривал с президентом Турции.
- В Кремле подтвердили, что к переговорам Путина и Эрдогана позже присоединился и Шариф.
- В то же время пакистанские СМИ расценивают инцидент как проявление пренебрежения к главе правительства страны.
На днях в Туркменистане проходил "Международный форум мира и безопасности". Слухами обросла ситуация вокруг премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, которого российский диктатор якобы унизил, заставив себя ждать.
Так, российские пропагандистские ресурсы распространили видео, где Шариф сидит в комнате с флагами Пакистана и России – якобы в ожидании путина. По их версии, после 40 минут ожидания премьер Пакистана пошел в другую комнату, где Путин в это время разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 24 Канал со ссылкой на пакистанскую службу BBC.
Смотрите также Сейчас шанс значительный: Зеленский рассказал о мирных переговорах в Берлине
Что известно об инциденте с Шарифом и Путиным?
Позже один из российских ресурсов удалил это видео, заявив о "возможной неправильной трактовке событий". Однако другие российские СМИ продолжили распространять утверждение, что Шарифу надоело ждать, поэтому он сам присоединился к переговорам.
Шариф вроде бы нетерпеливо ждет Путина: смотрите видео
Шариф теряет терпение и якобы врывается в кабинет: смотрите видео
Между тем пакистанская служба BBC сообщила, что официальной двусторонней встречи между лидерами запланировано не было. В то же время канцелярия пакистанского премьера и российское посольство опубликовали видео, на котором Шариф жмет руку Путину и коротко с ним общается.
Шариф и Путин жмут руки друг другу: смотрите видео
Впоследствии Кремль обнародовал заявление по итогам встречи Путина с Эрдоганом, в котором отметил, что "премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также позже присоединился к встрече".
Пакистанского премьера напоили чаем: смотрите видео
Официальных комментариев от пакистанских властей не было. В то же время в пакистанских соцсетях ситуацию расценили как проявление пренебрежения к главе правительства страны.
- Напомним, что во время встречи с Владимиром Путиным Эрдоган посоветовал ему ввести режим ограниченного прекращения огня в Украине, а именно отказаться от ударов по энергетике и портам.
- Также, по итогам встречи, президент Турции заявил, что мир в Украине якобы "не за горами".
- Заметим, что Эрдоган недавно возмутился из-за украинских атак на 2 подсанкционных танкера Kairos и Virat возле турецкого пролива Босфор.