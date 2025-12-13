Так, російські пропагандистські ресурси поширили відео, де Шаріф сидить у кімнаті з прапорами Пакистану та Росії – нібито в очікуванні путіна. За їхньою версією, після 40 хвилин очікування прем'єр Пакистану пішов до іншої кімнати, де Путін у цей час розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає 24 Канал із посиланням на пакистанську службу BBC.

Що відомо про інцидент з Шаріфом і Путіним?

Пізніше один із російських ресурсів видалив це відео, заявивши про "можливе неправильне трактування подій". Проте інші російські ЗМІ продовжили поширювати твердження, що Шаріфу набридло чекати, тому він сам приєднався до переговорів.

Шаріф начебто нетерпляче чекає на Путіна: дивіться відео

Шаріф втрачає терпіння і нібито вривається до кабінету: дивіться відео

Тим часом пакистанська служба BBC повідомила, що офіційної двосторонньої зустрічі між лідерами заплановано не було. Водночас канцелярія пакистанського прем'єра та російське посольство опублікували відео, на якому Шаріф тисне руку Путіну й коротко з ним спілкується.

Шаріф і Путін тиснуть руки один одному: дивіться відео

Згодом Кремль оприлюднив заяву за підсумками зустрічі Путіна з Ердоганом, у якій зазначив, що "прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також пізніше долучився до зустрічі".

Пакистанського прем'єра напоїли чаєм: дивіться відео

Офіційних коментарів від пакистанської влади не було. Водночас у пакистанських соцмережах ситуацію розцінили як прояв зневаги до глави уряду країни.