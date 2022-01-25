Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины

Матеуш Моравецкий заявил, что обеспокоен ситуацией относительно возможного вторжения России в Украину. В то же время премьер-министр Польши выразил разочарование из-за позиции Германии в этом вопросе.

Как выразился Моравецкий в фейсбуке, Польша с тревогой наблюдает за ситуацией в Украине.

Важно Поведение Германии – позор, – глава Минобороны Латвии об отказе Берлина предоставить оружие Украине

Также страна обращает внимание на реакцию других стран на угрозу российского вторжения.

Большим разочарованием, среди прочего, является отказ Германии в согласии на поставки оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора,

– заявил Моравецкий.

Он также отметил, что Польша давно предупреждала о "черном сценарии". В этом контексте он напомнил о:

строительстве "Северного потока-2",

газовом шантаже России,

миллиардах, вложенных Путиным в Европе,

а также деньгах, вложенных в бывших политиков и лоббистов, которые дают ему инструменты терроризировать другие европейские страны.

Польша поддерживает Украину

Моравецкий подчеркнул, что голос Польши сегодня на стороне киевских соседей.

Мы стоим на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев суверенно решать судьбу своего народа. Мы на стороне мира. Экономические и энергетические интересы какой-то европейской страны не могут рассматриваться как повод для агрессии против нашего соседа,

– подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Что известно о позиции Германии

Как известно, Германия отказалась от поставок оружия Украине и блокирует поставку вооружений от других стран. А в воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своего заявления о Путине и Украине. Глава МИД Германии Анналена Бербок также сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы. А глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После таких слов вице-адмирал ушел в отставку.

Больше о скандале с экс-главой немецких ВМС: смотрите видео

Полный текст публикации Матеуша Моравецкого:

С беспокойством наблюдаю за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед лицом угрозы со стороны России. Большое разочарование, среди прочего удержания Германии согласия на поставки оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора.

К сожалению, черный сценарий, о котором мы давно предупреждали, происходит. На протяжении многих лет Польша решительно поддерживала украинский путь к интеграции с Европой и Западом. Мы последовательно выступаем против дальнейших актов агрессии со стороны России, таких как незаконный захват Крыма. И наш голос сегодня на стороне киевских соседей. Мы стоим на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев суверенно решать судьбу своей нации. Мы на стороне мира.

Экономические и энергетические интересы ни одной европейской страны нельзя рассматривать как повод для агрессии против нашего соседа.