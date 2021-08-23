Сделать это он собирается в ноябре. 22 августа Левен публично объявил о своем намерении.

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"Созрело": премьер Швеции уходит в отставку

Глава правительства Швеции Стефан Левен заявил в воскресенье, 22 августа, что у него "созревало некоторое время" тяжелое решение – уйти в отставку.

Я был председателем партии 10 лет, премьер-министром – 7. Но всему приходит конец,

– заявил политик.

Он добавил, что хочет создать преемнику лучшие условия работы. И что покинуть пост председателя партии, а затем и главы правительства, хочет в ноябре 2021 – во время партийного съезда Социал-демократической рабочей партии.

Заметим, решение Левена несколько неожиданное.

Буквально недавно, этим же летом 2021 года, Стефан Левен стал первым премьером Швеции в истории, которому объявили вотум недоверия (это произошло из-за конфликта вокруг темы контроля аренды жилья).

Но Левен через две недели снова возглавил правительство – так как оппозиция не смогла сформировать коалицию. Более того, в свое "новое" правительство он взял всех тех же министров, которые были в нем и раньше.

Что побудило 64-летнего Левена, который сделал карьеру от сварщика до премьера, внезапно уйти в отставку – неизвестно. Сам политик объяснил коротко: "Так лучше для партии".

К слову, Стефан Левен должен прибыть в Украину, чтобы 23 августа принять участие в саммите Крымской платформы.