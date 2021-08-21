Об этом Зеленский рассказал во время интервью. Президент рассказал о своей встрече в конце мая с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габеком.

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Украина будет болеть за того канцлера, которого выберет народ

Политик во время переговоров с Зеленским поддержал Украину в стремлении получить немецкую технику и вооружение, чтобы противостоять агрессии России.

"Зеленый" канцлер – звучит в принципе символично. Мы будем болеть за того лидера Германии, демократической Германии, современной Германии, которого выберет народ Германии,

– сказал президент Украины.

Вопрос предоставления техники – вопрос о справедливости

Зеленский подтвердил, что Габек очень открытый человек и понравился ему на уровне личности. Относительно получения немецкого вооружения, то глава Украины назвал это "вопросом о справедливости".

Когда какая-то компания, к примеру, Siemens и тому подобное, какая-то такая компания, очень почтенная, имеет хотя бы немецкие корни или капитал многих стран, неважно, если она что-то получает, имеет какие-то контракты с Россией, а затем часть этого контракта попадает в Крыму, то почему Украина не должна быть в этом, скажем так, в этой очереди не должна точно быть последней,

– пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хотела бы получить от Германии поддержку именно в оборудовании украинского флота, например, военные катера.

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Габек встречался с Зеленским в мае

Отметим, что лидер партии Зеленых ФРГ побывал в Киеве в конце мая 2021 года. С Зеленским Габек обсудил предстоящие парламентские выборы в Германии и риски, связанные с "Северным потоком-2".

Важно! Осенью Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии. В сентябре состоятся парламентские выборы. Одним из лидеров является именно политсила "Союз-90/Зеленые".