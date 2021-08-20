Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Он отметил, что все чаще раздаются тезисы о проблемах в немецко-украинских отношениях.

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По словам Умланда, сейчас многие украинские эксперты, политики и дипломаты считают, что доверие между Киевом и Берлином разрушено.

Проблемы, которые действительно есть в украинско-немецких отношениях, скорее относятся к "патологиям" общей политики Германии,

– сообщил Умланд.

Он также отметил, что Украина является крайней, ведь Германия отличается "фундаментальным пацифизмом".

Немецкое правительство не против Украины

По его мнению, Германия не является антиукраинской страной. Все значимые партии в той или иной степени поддерживают Украину, а также ее независимость и территориальную целостность.

Политолог сообщил, что можно и дальше вести активные отношения с Германией. Стоит использовать поддержку страны лишь в тех аспектах, где это возможно. Однако это не касается таких вопросов, как:

поставка оружия;

отказ от "Северного потока-2";

вступление в НАТО.

"Есть много других сфер, в которых Германия может и хочет поддерживать Украину", – подчеркнул Умланд.

Обратите внимание! 20 августа 2021 года Ангела Меркель прибыла в Москву на встречу с главой Кремля. Они обсудят строительство "Северного потока-2".

Андреас Умланд о немецко-украинских отношениях: смотрите видео

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