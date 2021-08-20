Что важно, Украина не ставит целью просто получить от немцев какую-то компенсацию за "Северный поток-2". Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Будут говорить об инвестициях и обороноспособности
Советник Ермака замечает: просто денежной компенсации Украине не хватит. Для россиян цена вторжения после отключения от газотранспортной системы Украины значительно уменьшится. Соответственно, для Украины возрастут риски.
Во время саммита Меркель и Зеленского Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособность. Например, о многомиллиардных инвестициях в возобновляемые источники энергии. К ним активно должна присоединиться Европа, в том числе и немецкие компании.
Визит Меркель в Украину: главное
- Канцлер Германии прибудет в Киев 22 августа – за день до саммита Крымской платформы.
- В то же время пока неизвестно, посетит ли она мероприятие.
- В то же время в "Слуге народа" предупредили: в любом случае не стоит искать измену, если Меркель уедет.
- До того, как приехать в Киев, Меркель посетит Москву и пообщается с Путиным.