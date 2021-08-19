В то же время Зеленский не исключает варианта, что Меркель привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом она может договориться с Путиным во время визита в Москву.
Заметьте Будем прагматичными, – Зеленский о планах на встрече с Меркель и Байденом
Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она (Меркель – 24 канал) прибудет в Киев,
– подчеркнул Зеленский.
Среди гарантий, которые Меркель может привезти в Украину, – согласие России на поставку минимальных объемов газа, которые будут транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС.
Подход Меркель к Москве – слишком мягкий
По словам Зеленского, Меркель руководствуется прагматичными соображениями в отношениях с Россией. Ее подход к стране-агрессору слишком мягкий.
Украинский лидер подчеркнул, что Россия до сих пор имеет влияние. Меркель не хочет сюрпризов во время выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября.
"Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансировки. Как по мне, то это уж слишком мягко",
– признался Зеленский.
Какие темы Меркель планирует обсудить с Путиным
- В Москву Меркель прилетит 20 августа.
- Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт рассказал, что на повестке дня есть ряд важных вопросов.
- В частности, Меркель и Путин обсудят вопросы Украины, Афганистана и Беларуси.
Визит Меркель в Украину: главное
- Канцлер Германии прибудет в Киев 22 августа – за день до саммита Крымской платформы.
- В то же время пока неизвестно, посетит ли политик мероприятие.
- В то же время в "Слуге народа" предупредили: в любом случае не стоит искать измену.
- По словам нардепа Ирины Верещук, у Меркель "все расписано по часам, она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита, здесь эмоции излишни".