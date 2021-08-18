Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт во время брифинга раскрыл детали предстоящей встречи президента России Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В частности, он обнародовал приоритетные темы.
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Будет идти речь о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси,
– отметил Зайберт.
Кроме того, он отметил, что не обойдут тему Афганистана.
Визит Меркель в Москву: главное
- О визите Меркель в Москву сообщили 13 августа.
- В российскую столицу канцлер прибудет 20 августа.
- В Кремле подчеркнули, что политики обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества стран в различных сферах.
Далее Меркель отправится в Киев
- Украинскую столицу канцлер Германии посетит 22 августа. Однако пока неизвестно, примет ли она участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
- Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила: "у нее (Меркель – 24 канал) все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита".