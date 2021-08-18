Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт під час брифінгу розкрив деталі майбутньої зустрічі президента Росії Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Зокрема, він оприлюднив пріоритетні теми.

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Мовитиметься про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для рішення якого Росія може зробити більше, аніж робить, про Білорусь,

– наголосив Зайберт.

Окрім того, він зауважив, що не оминуть тему Афганістану.

Візит Меркель до Москви: головне

Про візит Меркель до Москви повідомили 13 серпня.

До російської столиці канцлерка прибуде 20 серпня.

У Кремлі наголосили, що політики обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва країн у різних сферах.

Далі Меркель вирушить до Києва

В українську столицю канцлерка Німеччини завітає 22 серпня. Однак наразі невідомо, чи візьме вона участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила: "у неї (Меркель – 24 канал) все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту".

Зауважте! Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн. У МЗС України наголосили, що "ми виправимо історичну помилку, яка була допущена у перші роки української війни".