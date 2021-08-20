Що важливо, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2". Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Говоритимуть про інвестиції і обороноздатність
Радник Єрмака зауважує: просто грошової компенсації Україні не вистачить. Для росіян ціна вторгнення після відключення від газотранспортної системи України значно зменшиться. Відповідно, для України зростуть ризики.
Під час саміту Меркель і Зеленського Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність. Наприклад, про багатомільярдні інвестиції у відновлювані джерела енергії. До них активно має долучитися Європа, зокрема і німецькі компанії.
Візит Меркель в Україну: головне
- Канцлерка Німеччини прибуде до Києва 22 серпня – за день до саміту Кримської платформи.
- Водночас наразі невідомо, чи вона завітає на захід.
- Водночас у "Слузі народу" попередили: у будь-якому випадку не варто шукати зраду, якщо Меркель поїде.
- До того, як приїхати у Київ, Меркель відвідає Москву і поспілкується з Путіним.