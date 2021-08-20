Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Він наголосив на тому, що все частіше лунають тези щодо проблеми у німецько-українських відносинах.
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Які проблеми існують між країнами
За словами Умланда, зараз багато українських експертів, політиків та дипломатів вважають, що довіра між Києвом і Берліном зруйнована.
Проблеми, які дійсно є в українсько-німецьких стосунках, скоріше належать до "паталогій" загальної політики Німеччини,
– повідомив Умланд.
Він також зазначив, що Україна є крайнею, адже Німеччина вирізняється "фундаментальним пацифізмом".
На його думку, Німеччина не є антиукраїнською країною. Усі значущі партії тією чи іншою мірою підтримують Україну, а також її незалежність і територіальну цілісність.
Політолог повідомив, що можна і далі вести активні стосунки з Німеччиною. Варто використовувати підтримку країни лиш у тих аспектах, де це можливо. Проте це не стосується таких питань, як:
- поставка зброї;
- відмова від "Північного потоку-2";
- вступ у НАТО.
"Є багато інших сфер, у яких Німеччина може і хоче підтримувати Україну", – наголосив Умланд.
Андреас Умланд про німецько-українські відносини: дивіться відео
Візит Меркель до Києва: найголовніше
- Про візит Меркель до України стало відомо 9 серпня.
- Однією з можливих тем для обговорення може стати "Північний потік-2". Також припускають, що може пролунати питання формули Штайнмаєра.
- Поки невідомо, чи візьме канцлерка участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
- Депутатка Ірина Верещук заявила, що "у неї (Меркель – 24 канал) все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, зважаючи на успішність візиту".
- Після перемовин політики планують провести спільну пресконференцію.