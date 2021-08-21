Про це Зеленський розповів під час інтерв'ю. Президент розповів про свою зустріч наприкінці травня зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком.

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Україна вболіватиме за того канцлера, якого обере народ

Політик під час перемовин з Зеленським підтримав Україну у прагненні отримати німецьку техніку та озброєння – аби протистояти агресії Росії.

"Зелений" канцлер — звучить у принципі символічно. Ми будемо вболівати за того лідера Німеччини, демократичної Німеччини, сучасної Німеччини, якого обере народ Німеччини,

– сказав президент України.

Питання надання техніки – питання про справедливість

Зеленський підтвердив, що Габек дуже відкрита людина і сподобався йому на рівні особистості. Щодо отримання німецького озброєння, то глава України назвав це "питанням про справедливість".

Коли якась компанія, приміром, Siemens тощо, якась така компанія, дуже поважна, має бодай би німецьке коріння або капітал багатьох країн, не важливо, якщо вона щось отримує, має якісь контракти з Росією, а потім частина цього контракту потрапляє до Криму, то чому Україна не повинна бути також у цьому, скажімо так, у цій черзі не повинна точно бути останньою,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна хотіла б отримати від Німеччини підтримку саме в обладнанні українського флоту, наприклад, військові катери.

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Габек зустрічався з Зеленським у травні

Зазначимо, що лідер Партії Зелених ФРН побував у Києві наприкінці травня 2021 року. З Зеленським Габек обговорив майбутні парламентські вибори у Німеччині та ризики пов'язані з "Північним потоком-2".

Важливо! Восени Ангела Меркель покидає посаду канцлерки Німеччини. У вересні відбудуться парламентські вибори. Одним з лідерів є саме політсила "Союз-90/Зелені".