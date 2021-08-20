Зеленський вважає, що "кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією". Про це Президент України сказав в інтерв'ю французькому виданню.
До теми Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан
Наші німецькі партнери називають "прагматичними відносинами", – Зеленський про дії Меркель
Я думаю, що вона опинилася у важкій ситуації. Вона завжди хотіла допомогти Україні. Але водночас пані Меркель прагне підтримувати хороші людські та економічні стосунки, що наші німецькі партнери називають "прагматичними відносинами",
– заявив Зеленський.
Однак президент вважає, що "така позиція непроста, оскільки Меркель хотіла б, аби вибори в Німеччині пройшли без сюрпризів, але ж цілком зрозуміло, що Росія використовуватиме свій вплив". Також Зеленський запевнив, що кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією.
Якщо вам потрібна моя особиста думка, то я вважаю, що канцлер не досягне успіху: неможливо сидіти на двох стільцях одночасно, особливо коли відстань між цими двома стільцями зростає з кожним днем,
– запевнив Зеленський.
Він також додав, що вважає, що Ангела Меркель "висуне пропозицію щодо забезпечення безпеки України в контексті "Північного потоку 2". Він запевнив, що це можуть бути гарантії, які Росія може запропонувати щодо збереження певного обсягу газу, що транспортується українським трубопроводом після 2024 року.
До речі, на зустрічі з Володимиром Путіним Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.
Останні новини щодо політики Ангели Меркель
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з Володимиром Путіним 20 серпня.
- Вони обговорювали Україну та Афганістан. Президент Росії попросив канцлерку вплинути на Україну під час візиту в Київ. Путін заявив, мовляв, київська влада відмовилася від мирного вирішення конфлікту в Донбасі.
- Меркель сказала що Німеччина підтримує територіальну цілісність України та наголосила, що "процес врегулювання конфлікту" необхідно оживити.
- До речі, 22 серпня Ангела Меркель прибуде з офіційним візитом в Україну. Вона зустрінеться з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем.
- Німецький Бундестаг написав, що політики мають обговорити двосторонню та економічну політику між Німеччиною та Україною, реформи в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.