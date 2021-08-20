Зеленский считает, что "несколько элементов играют в пользу достаточно "мягкого" характера диалога между Германией и Россией". Об этом Президент Украины сказал в интервью французскому изданию.
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Наши немецкие партнеры называют "прагматичными отношениями", – Зеленский о действиях Меркель
Я думаю, что она оказалась в трудной ситуации. Она всегда хотела помочь Украине. Но в то же время госпожа Меркель стремится поддерживать хорошие человеческие и экономические отношения, что наши немецкие партнеры называют "прагматичными отношениями",
– заявил Зеленский.
Однако президент считает, что "такая позиция непростая, поскольку Меркель хотела бы, чтобы выборы в Германии прошли без сюрпризов, а ведь вполне понятно, что Россия будет использовать свое влияние". Также Зеленский заверил, что несколько элементов играют в пользу достаточно "мягкого" характера диалога между Германией и Россией.
Если вам нужна моя личное мнение, то я считаю, что канцлер не достигнет успеха: невозможно сидеть на двух стульях одновременно, особенно когда расстояние между этими двумя стульями растет с каждым днем,
– заверил Зеленский.
Он также добавил, что считает, что Ангела Меркель выдвинет предложение по обеспечению безопасности Украины в контексте "Северного потока 2". Он заверил, что это могут быть гарантии, которые Россия может предложить по сохранению определенного объема газа, транспортируемого по украинскому трубопроводу после 2024 года.
Кстати, на встрече с Владимиром Путиным Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.
Последние новости о политике Ангелы Меркель
- Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с Владимиром Путиным 20 августа.
- Они обсуждали Украину и Афганистан. Президент России попросил канцлера повлиять на Украину во время визита в Киев. Путин заявил, мол, киевские власти отказались от мирного решения конфликта на Донбассе.
- Меркель сказала, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины и подчеркнула, что "процесс урегулирования конфликта" необходимо оживить.
- Кстати, 22 августа Ангела Меркель прибудет с официальным визитом в Украину. Она встретится с Владимиром Зеленским и Денисом Шмигалем.
- Немецкий Бундестаг написал, что политики должны обсудить двустороннюю и экономическую политику между Германией и Украиной, реформы в Украине, а также выполнение минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.