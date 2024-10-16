Об этом сообщают журналисты Reuters со ссылкой на словацкое агентство TARS. Свое заявление Фицо сделал на заседании парламентского комитета по делам Европы перед отъездом на саммит Европейского Союза.

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Фицо высказался об окончании войны

Роберт Фицо считает, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Вероятность прекращения войны в Украине в краткосрочной перспективе является очень высокой,

– заявил премьер Словакии.

Словацкий политик объяснил свое мнение тем, что в последнее время в публичном пространстве начал обсуждаться вопрос о приглашении Украины в НАТО. Фицо считает, что это приглашение не будет "бесплатным".

К слову, ранее стало известно, что Владимир Зеленский представит План победы Украины в Европейском совете 17 октября. Целья этого плана является окончания войны до конца следующего года и он содержит тайные приложения для партнеров.