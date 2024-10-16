Про це повідомляють журналісти Reuters з посиланням на словацьке агентство TARS. Свою заяву Фіцо зробив на засіданні парламентського комітету в справах Європи перед від'їздом на саміт Європейського Союзу.

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Фіцо висловився про закінчення війни

Роберт Фіцо вважає, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Ймовірність припинення війни в Україні в короткостроковій перспективі є дуже високою,

– заявив прем'єр Словаччини.

Словацький політик пояснив свою думку тим, що останнім часом у публічному просторі почало обговорюватися питання щодо запрошення України в НАТО. Фіцо вважає, що це запрошення не буде "безкоштовним".

До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський представить План перемоги України у Європейській раді 17 жовтня. Цей план має на меті закінчення війни до кінця наступного року та містить таємні додатки для партнерів.