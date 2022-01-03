Отставка Гамдока чревата новым кризисом в стране. Ведь только благодаря его соглашению с военными в Судане удавалось сохранять относительное спокойствие.

В этот же день Опять неспокойно на Гаити: на премьер-министра совершено покушение

Глава правительства Судана подал в отставку: почему и что это значит

В Судане происходили массовые протесты. Люди выступили против переворота, который совершили военные в октябре 2021 года. Митинги в последние дни, к сожалению, привели к потере жизни двух человек – их убили силовики.

Реагируя на это, премьер-министр Судана Абдалла Гамдок объявил, что уходит в отставку.

Здесь важно понимать, что последствия такого шага могут быть тяжелыми для страны: только благодаря соглашению Гамдока с хунтой (которая его от должности отстранила) и возвращению к управлению правительством в Судане сохранялся шаткий мир.

Но теперь Гамдок заявил, что Судан находится в "опасной поворотной точке", и что он вовсю пытался не дать стране "дойти до катастрофы", но "этого не произошло".

Я решил объявить о своей отставке и дать шанс другому человеку помочь Судану стать гражданской демократической страной,

– сказал Абдалла Гамдок.

Кратко об октябрьском перевороте в Судане

В октябре 2021 года хунта захватила власть в Судане. Военные отстранили Гамдока от власти и посадили под домашний арест.

Однако через месяц его восстановили в должности, подписав соглашение о разделе власти с главой хунты генералом Абделем Фаттахом Бурханом.

Гамдок должен был возглавлять правительство до выборов 2023 года. Но страну охватили митинги против военных, в которых погибли десятки человек.

Важно: МИД Украины рекомендует украинцам отказаться от посещения Судана, а тем, кто уже там, избегать массовых мероприятий.