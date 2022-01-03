Местные правоохранители расценили инцидент как покушение на премьер-министра Ариэля Анри. Однако сам он не пострадал.
Напомним, в декабре На Гаити взорвался бензовоз: погибли 90 человек
Покушение на премьера Гаити: что известно
Все произошло 2 января во время празднований 218-й годовщины независимости Гаити. В городе Гонаив на севере страны в соборе проходила служба по случаю праздника, которую посетил премьер-министр Ариэль Анри.
Когда он уже выходил из собора, раздались выстрелы. Инцидент попал на видео.
Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место – он не пострадал. Но из-за стрельбы один человек таки погиб, еще несколько получили ранения.
Напомним, на Гаити убили президента
- 7 июля 2021 года группа вооруженных людей напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства погиб.
- Всего по делу об убийстве Моиза задержаны более 40 человек. Однако до сих пор точно не ясно, кто организовал это преступление и зачем.
Убийство президента Моиза: видео о том, как это произошло