Місцеві правоохоронці розцінили інцидент як замах на прем'єр-міністра Аріеля Анрі. А проте сам він не постраждав.

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Замах на прем'єра Гаїті: що наразі відомо

Усе сталося 2 січня під час святкувань 218 річниці незалежності Гаїті. У місті Гонаїв на півночі країни у соборі відбувалася служба з нагоди свята, яку відвідав прем'єр-міністр Аріель Анрі.

Коли він вже виходив зі собору, пролунали постріли. Інцидент потрапив на відео.

Служба безпеки відвела главу кабміну в безпечне місце – він не постраждав. Але через стрілянину одна людина таки загинула, ще кілька зазнали поранень.

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7 липня 2021 року група озброєних людей напала на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза. Глава держави загинув.

Усього у справі про вбивство Моїза затримано понад 40 людей. А проте досі цілком не ясно, хто організував цей злочин і навіщо.

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