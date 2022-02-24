Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Важно Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета

"Я также поговорю с другими лидерами стран G7. Также я призываю к экстренному саммиту лидеров всех стран НАТО как можно быстрее", – подчеркнул он.

Ранее Джонсон пообещал, что Великобритания и ее союзники "решительно" отреагируют на полномасштабное нападение России на Украину.

Кроме этого, стало известно, что Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации:

Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к народу относительно российского вторжения в Украину. Я также буду говорить с коллегами-лидерами G7, и я призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее.