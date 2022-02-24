Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він планує звернення через ситуацію в нашій державі.
Важливо Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету
"Я також поговорю з іншими лідерами країн G7. Також я закликаю до екстреного саміту лідерів усіх країн НАТО якнайшвидше", – наголосив він.
Раніше Джонсон пообіцяв, що Велика Британія та її союзники "рішуче" відреагують на повномасштабний напад Росії на Україну.
Окрім цього, стало відомо, що Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету Cobra.
Повний текст публікацїі:
Це катастрофа для нашого континенту. Сьогодні вранці я звернуся до народу щодо російського вторгнення в Україну. Я також буду говорити з колегами-лідерами G7, і я закликаю до термінової зустрічі всіх лідерів НАТО якомога швидше.