Общение глав государств состоялось накануне 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменениях климата в Глазго.

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Борис Джонсон заявил, что в двусторонних отношениях с Россией сохраняются серьезные проблемы, включая с отравлением в Солсбери в 2018 году.

Премьер-министр был ясен в определении того, что текущие отношения Великобритании с Россией не являются теми, к которым мы стремимся. Он также подчеркнул важность украинского суверенитета,

– говорится в сообщении британского правительства.

Борис Джонсон также сказал, что Британия и Россия несут ответственность за работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и защита международных соглашений, в частности иранского ядерного договора.

Кроме этого, главы государств обсудили текущую ситуацию в Афганистане.

Обратите внимание! Украина и Великобритания ведут переговоры о продаже оружия. Речь идет о продаже морских ракет класса "земля – земля", разработанных MBDA UK.

Что известно о ракетах