Спілкування глав держав відбулося напередодні 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміни клімату у Глазго.

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Борис Джонсон заявив, що у двосторонніх відносинах з Росією зберігаються серйозні проблеми, включно із отруєнням у Солсбері в 2018 році.

Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Великої Британії з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Він також підкреслив важливість українського суверенітету,

– йдеться у повідомленні британського уряду.

Борис Джонсон також сказав, що Британія та Росія несуть відповідальність за роботу з метою розв'язання спільних проблем, таких як зміна клімату та захист міжнародних угод, зокрема Іранського ядерного договору.

Окрім цього, глави держав обговорили поточну ситуацію в Афганістані.

Зверніть увагу! Україна та Велика Британія ведуть переговори про продаж зброї. Мовиться про продаж морських ракет класу "земля – земля", розроблених MBDA UK.

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