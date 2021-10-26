Спілкування глав держав відбулося напередодні 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміни клімату у Глазго.
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Борис Джонсон заявив, що у двосторонніх відносинах з Росією зберігаються серйозні проблеми, включно із отруєнням у Солсбері в 2018 році.
Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Великої Британії з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Він також підкреслив важливість українського суверенітету,
– йдеться у повідомленні британського уряду.
Борис Джонсон також сказав, що Британія та Росія несуть відповідальність за роботу з метою розв'язання спільних проблем, таких як зміна клімату та захист міжнародних угод, зокрема Іранського ядерного договору.
Окрім цього, глави держав обговорили поточну ситуацію в Афганістані.
Що відомо про ракети
- Brimstone розроблені британською компанією MBDA UK. Зброя може вражати "рій" цілей одночасно і відрізняється високою точністю.
- Система управління виконана відповідно до концепції "вистрілив та забув". Для цього вона оснащена інерційною навігаційною системою для виходу в район цілі, а також має лазерну головку самонаведення.