Ведь Кремль может использовать газовый кризис и последующий запуск "Северного потока-2" для захвата новых украинских территорий. Тогда никакой привязки к украинской ГТС у России не останется.

До теми Україна може отримати нові ракети для катерів та літаків: як просуваються перемовини з Британією

Понимая это, Великобритания финализирует раунд переговоров с Украиной о поставках летального оружия. В частности, Лондон готов продать Киеву ракеты класса "земля – земля" для украинских патрульных катеров и боевых самолетов.

О каких ракетах идет речь

Британия готова продать Украине смертоносные самонаводящиеся ракеты Brimstone 3. Работают они по принципу "выстрелил и забыл". Ведь главная особенность британских ракетных систем Brimstone заключается в том, что один катер или самолет, будет способен поражать одновременно несколько целей.

К слову. Ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения и даже лазерным прицелом, что позволяет вести огонь по движущимся объектам.

Ранее эту информацию подтвердил и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Кроме того он заявил, что в ближайшее время Украина получит от Британии два боевых корабля для украинских ВМС. Но и это еще не всё.

Важно отметить, что Британия не просто продает Украине корабли. Дело в том, что первый малый корабль для ВМС Украины будет построен на территории Британии, а дальше технологии их производства передадут украинским верфям, чтобы мы сами могли их производить в нужном для нас количестве. И здесь речь идет как раз о ракетных катерах.

И такое тесное сотрудничество не появилось из ниоткуда.

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Договоренности 2 стран

Напомню, в октябре прошлого года, во время визита Зеленского в Великобританию, Киев и Лондон подписали соглашение о стратегическом партнерстве 2 стран.



Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали совместное соглашение / Фото Getty Images

И именно в этом документе и зафиксировано, что кроме политического и экономического партнерства Британия берет на себя обязанность полностью переоснастить украинский флот. Для этого, в том числе, Лондон выделил займ на 10 лет на общую сумму в 1 миллиард и 250 миллионов британских фунтов.

И активная реализация этих соглашений именно сейчас приходится как нельзя кстати. Ведь многие эксперты заявляют, что главная причина, по которой Россия до сих пор не попыталась захватить основную часть Украины, заключается в том, что Кремль зависим от Киева из-за транзита газа в Европу, а также из-за резкого усиления украинской армии.

Вместе с запуском "Северного потока-2", Кремль избавится и от транзитной зависимости от Украины. То есть украинская газовая труба окажется ненужной, а потому можно будет начать атаку.

Важный момент для Путина

И здесь для Путина произошел важный и показательный прецедент. Ангела Меркель летом обещала наказать Россию, если та будет использовать газ как оружие, или инструмент шантажа. Но Кремль уже устроил газовый кризис в Европе и никакого жесткого ответа не последовало.

Более того, немцы даже позволяют тестировать российскую трубу перед запуском.

Потому у Путина могут быть уверены, что полностью зависимая Европа, даже в случае открытой войны против Украины, не предпримет никаких сдерживающих действий.

И это может пробудить у Путина его имперские амбиции, пишет издание The Times ссылаясь на украинских чиновников.



Мечта Путина – империя / Фото Getty Images

И британцы, похоже, разделяют эту точку зрения. Ведь поставки ракет Brimstone и боевых кораблей Sandown – это первая продажа Украине именно боевого оружия. Ведь до этого британцы поставляли в Украину лишь аптечки, каски, бронежилеты, приборы ночного видения и так далее.

Великобритания показывает Кремлю главное

Здесь отмечу еще один важный момент. Компания, выпускающая ракеты Brimstone, имеет штаб квартиру во Франции. По сути эта компания в равных долях принадлежит британцам, французам и итальянцам.

А это значит, что без согласия 2 стран ЕС на поставки оружия, эти договоренности не состоялись бы.

И это показательный сигнал для Кремля. Ведь там привыкли считать, что главный союзник Украины в Европе – это Германия, которая сильно зависима от России. Но сейчас всё резко меняется.

Из этого сотрудничества можно сделать главный вызов – Британия, особенно после инцидента в Черном море с ее кораблем Дефендер, показывает Кремлю, что Украина для нее партнер и союзник, и в случае новой российской атаки британцы готовы защитить своего союзника.

Хотя этот союз выгоден и самой Британии. Дело в том, что британцы активизировали свои военные амбиции в Индо-Тихоокеанском регионе, но в то же время они не могут оставить без присмотра и восточный фланг. И именно Украина здесь может сыграть ключевую роль главного союзника Британии.

Зеленский снова поедет в Великобританию

Но на этом союзничество Украины и Великобритании не заканчивается. Уже на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский поедет в Великобританию на климатическую конференцию ООН.

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Кроме проблем изменений климата, Зеленский обсудит с британцами и вопросы прямо вытекающие из вышеупомянутых соглашений. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

И это еще один важный посыл для Путина – британцы и в этих вопросах готовы помогать Украине. Поэтому не удивительно, что в Кремле уже заявили – Путин не поедет на конференцию ООН по вопросам климата в Британии на следующей неделе.

Здесь можно было бы отшутится, мол, Путин попросту не хочет пересекаться с Зеленским и другими лидерами, чтобы не обсуждать вопросы Крыма и Донбасса. Но факт того, что Кремль прячется от переговоров – это уже не шутка.

Москва всячески пытается уйти от диалога придумывая всё новые и новые поводы.

Басни Кремля

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не готов встречатся в рамках Нормандского формата на уровне министров, хотя ранее стороны именно об этом и договорились. Лавров заговорил о том, что именно США влияют на Украину, а потому с французами и немцами ему не о чем говорить.

Глава украинского МИД назвал это оскорблением Франции и Германии, а также призвал Кремль перестать прятаться от Украины.

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Но в Кремле придумали еще одну басню, чтобы избежать встреч в Нормандском формате или в формате "Путин – Зеленский". Россия заявила, что уже до конца этого года должна произойти встреча Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Мол, ни с кем кроме Байдена Путин говорить не хочет.

Но оказалось, что в Белом доме не очень то и в курсе того, что должна состояться какая-то встреча. Поэтому можно сделать вывод, что Путина прижимают к стенке, в том числе и британцы, а потому он всячески ищет повода уйти от диалога с Европой и пытается найти понимание у Байдена.

Но здесь есть и опасность – у Байдена нет понимания Путина, а потому от российского президента можно ждать чего угодно.