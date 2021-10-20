За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, робочий візит присвятять насамперед участі України в глобальній конференції з питань протидії кліматичним змінам. Це питання буде головним у порядку денного.
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"Можливо, відбудуться певні двосторонні зустрічі, де порядок денний класичний", – пояснив Кулеба.
Ключові питання
Глава українського МЗС наголосив, що стратегічними питаннями для України є:
- врегулювання конфлікту на Донбасі;
- деокупація Криму;
- захист прав політичних в'язнів;
- енергетична безпека.
"Це ключові питання, які обговорять додатково, у разі проведення двосторонніх зустрічей", – акцентував Кулеба.
Брифінг міністра закордонних справ Кулеби: дивіться відео МЗС
Зміни клімату на планеті: що відомо
- Глобальне потепління стрімко охоплює планету, змінюючи цілі екосистеми. Наприкінці вересня 2021 року в Києві влаштували кліматичний марш, щоб привернути увагу до цього питання.
- Науковці шокували новим фактом – до 2040 року в Африці можуть розтанути всі тропічні крижані поля. Мовиться про Кіліманджаро в Танзанії, кенійську гору Кенія та кгандійський Рвензоріс.
- Водночас дослідники проаналізували темпи зростання вітрової та сонячної енергетики в 60 країнах світу. Вони дійшли до висновку, що держави не встигнуть уникнути глобального потепління на 2 градуси.