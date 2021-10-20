За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, робочий візит присвятять насамперед участі України в глобальній конференції з питань протидії кліматичним змінам. Це питання буде головним у порядку денного.

До теми Зеленський завітає до Великої Британії: посол назвав дату

"Можливо, відбудуться певні двосторонні зустрічі, де порядок денний класичний", – пояснив Кулеба.

Ключові питання

Глава українського МЗС наголосив, що стратегічними питаннями для України є:

врегулювання конфлікту на Донбасі;

деокупація Криму;

захист прав політичних в'язнів;

енергетична безпека.

"Це ключові питання, які обговорять додатково, у разі проведення двосторонніх зустрічей", – акцентував Кулеба.

Брифінг міністра закордонних справ Кулеби: дивіться відео МЗС

Зверніть увагу! У шотландському Глазго від 31 жовтня до 12 листопада 2021 року планують організувати 26 Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26. Подію проведуть вперше після КС-21 в Парижі та влаштовуватимуть щоп'ять років, аби обговорити глобальну зміну клімату.

Зміни клімату на планеті: що відомо