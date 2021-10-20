По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рабочий визит приурочат прежде всего участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям. Этот вопрос будет главным на повестке дня.

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"Возможно, произойдут определенные двусторонние встречи, где повестка дня классическая", – пояснил Кулеба.

Ключевые вопросы

Глава украинского МИД отметил, что стратегическими вопросами для Украины являются:

урегулирование конфликта на Донбассе;

деоккупация Крыма;

защита прав политических заключенных;

энергетическая безопасность.

"Это ключевые вопросы, которые обсудят дополнительно, в случае проведения двусторонних встреч", – акцентировал Кулеба.

Брифинг министра иностранных дел Кулебы: смотрите видео МИД

Обратите внимание! В шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 планируют организовать 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP26. Событие проведут впервые после КС-21 в Париже и будут устраивать каждые пять лет, чтобы обсудить глобальное изменение климата.

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