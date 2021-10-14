Об этом посол Украины в Великобритании сообщил в интервью телеканалу "Дом".

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В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским – 24 канал). В конце этого месяца (октября – 24 канал),

– сказал дипломат.

Вадим Пристайко добавил, что в ходе визита главы государства в Великобританию запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Обратите внимание! Последний зарубежный визит президент Владимир Зеленский совершил в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Визит в США в августе