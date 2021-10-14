Про це посол України у Великій Британії повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

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Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським – 24 канал). У кінці цього місяця (жовтня – 24 канал),
– сказав дипломат.

Вадим Пристайко додав, що у ході візиту глави держави до Великої Британії заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Візит до США у серпні

  • Перший візит Володимира Зеленського у статусі президента відбувся до Сполучених Штатів 30 серпня. Там він провів зустріч з Джо Байденом.
  • Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
  • Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
  • Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.