Про це посол України у Великій Британії повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Читайте також Вручив цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, – Зеленський відвідав бійців на Донбасі

Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським – 24 канал). У кінці цього місяця (жовтня – 24 канал),

– сказав дипломат.

Вадим Пристайко додав, що у ході візиту глави держави до Великої Британії заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Зверніть увагу! Останній закордонний візит президент Володимир Зеленський здійснив до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Візит до США у серпні