Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Придбані тральники дадуть змогу убезпечити узбережжя від мінної загрози.
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Про які саме кораблі мовиться
За словами Пристайка, це сучасні кораблі, які використовують Військово-морські сили Великої Британії. Вони оснащені сучасним озброєнням та усім необхідним для пошуку й знешкодження мін.
Кораблі не потрібно буде будувати, адже вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил України.
Я переконаний, що найближчим часом буде придбано 2 кораблі,
– заявив дипломат.
Україна купить їх у рамках підписаної угоди про надання Великою Британією кредитів розміром до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
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