Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Придбані тральники дадуть змогу убезпечити узбережжя від мінної загрози.

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Про які саме кораблі мовиться

За словами Пристайка, це сучасні кораблі, які використовують Військово-морські сили Великої Британії. Вони оснащені сучасним озброєнням та усім необхідним для пошуку й знешкодження мін.

Кораблі не потрібно буде будувати, адже вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил України.

Я переконаний, що найближчим часом буде придбано 2 кораблі,

– заявив дипломат.

Україна купить їх у рамках підписаної угоди про надання Великою Британією кредитів розміром до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

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