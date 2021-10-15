Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Приобретенные тральщики позволят обезопасить побережье от минной угрозы.
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О каких именно кораблях идет речь
По словам Пристайко, это современные корабли, которые используют Военно-морские силы Великобритании. Они оснащены современным вооружением и всем необходимым для поиска и обезвреживания мин.
Корабли не нужно будет строить, ведь они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины.
Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено 2 корабля,
– заявил дипломат.
Украина купит их в рамках подписанного соглашения о предоставлении Великобританией кредитов размером до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.
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