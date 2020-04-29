Премьер анонсировал программу кредитов предпринимателям под госгарантии

Кабинет Министров запустит программу кредитов, которые будут предоставлять предпринимателям под государственные гарантии. Правительство поддержало проект закона во время заседания Кабмина 29 апреля.

Это должно помочь малому бизнесу справиться с кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом премьер-министр сказал во время брифинга Кабмина, сообщает 24 канал.

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На заседании Кабинета Министров правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

Если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство,

– пояснил премьер.

Шмыгаль отметил, что бизнес должен иметь возможность получить дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Премьер надеется, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения.

Заметим, что из-за карантина в Украине большинство предприятий временно остановили свою работу. В то же время предприниматели вынуждены выплачивать заработную плату своим работникам, не получая прибыль. Больше всего от этого страдает малый и средний бизнес, не имеющий большого количества сбережений. Именно потому 18 марта Кабмин принял решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" смогут присоединиться больше участников.



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