Прем'єр анонсував програму кредитів підприємцям під держгарантії

Кабінет Міністрів запустить програму кредитів, які надаватимуть підприємцям під державні гарантії. Уряд підтримав проєкт закону під час засідання Кабміну 29 квітня.

Це має допомогти малому бізнесу впоратися з кризою, яку спричинила пандемія коронавірусу. Про це прем'єр-міністр сказав під час брифінгу Кабміну, повідомляє 24 канал.

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На засіданні Кабінету Міністрів уряд підтримав проєкт закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії.

Якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава,

– пояснив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що бізнес повинен мати можливість отримати додатковий ресурс у непростих умовах коронакризи. Прем'єр сподівається, що Верховна Рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни.

Зауважимо, що через карантин в Україні більшість підприємств тимчасово зупинили свою роботу. Водночас підприємці змушені виплачувати заробітню плату своїм працівникам, не отримуючи прибуток. Найбільше від цього страждає малий та середній бізнес, який не має великої кількості заощаджень. Саме тому 18 березня Кабмін ухвалив рішення розширити програму підтримки малого і середнього бізнесу. Відтепер до програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" зможуть долучитися більше учасників.



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