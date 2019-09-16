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      Премьер Гончарук встретился с президентом Словакии Чапутовой: главное

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      Гончарук провел встречу с Чапутовой
      Гончарук провел встречу с Чапутовой / Кабинет министров

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с президентом Словакии Зузаною Чапутовой. Главными темами встречи были сотрудничество в сфере энергетики, евроатлантические стремления Украины и борьба с контрабандой.

      В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, которое необходимо минимизировать, отметил Алексей Гончарук.

      К слову: Зеленский провел официальную встречу с президентом Словакии Чапутовой: о чем говорили стороны

      "Приоритетом правительства на ближайшие годы является создание конкуренции на рынке энергетики. Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия – наш добрый сосед, с которым у нас есть общая история", – подчеркнул премьер.

      Со своей стороны госпожа Зузана Чапутова заявила о поддержке Украины на международной арене.

      Словакия поддерживает позицию, которую занимает Украина относительно "Северного Потока-2", Российской Федерации, а также намерения Украины по вступлению в Европейский Союз и НАТО,
      – подчеркнула президент.

      Кроме этого, особое внимание политики уделили вопросу борьбы с контрабандой на украинско-словацкой границе.

      "Наши страны имеют и общие сложности. Мы должны вместе побороть контрабанду. Для этого можем попробовать обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой", – резюмировал Алексей Гончарук.

      Встреча Гончарука и Чапутовой: смотрите фото

      Что известно о визите Чапутовой в Украину? Недавно избранная президент Словацкой Республики Зузана Чапутова прибыла со своим первым официальным визитом в Украину.

      Здесь президент встретилась со своим коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбу с контрабандой, дальнейшее проведение реформ и совместное кинопроизводство.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Контрабанда Евросоюз НАТО Энергетика Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Словакия
      Источник: 24 канал
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