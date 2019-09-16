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      Прем'єр Гончарук зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою: головне

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      Гончарук провів зустріч з Чапутовою
      Гончарук провів зустріч з Чапутовою / Кабінет міністрів

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Головними темами зустрічі були співпраця у сфері енергетики, євроатлантичні прагнення України та боротьба з контрабандою.

      Нині в Україні і досі снує пострадянський вплив на енергетику, який необхідно мінімізовувати, зазначив Олексій Гончарук.

      До слова: Зеленський провів офіційну зустріч з президенткою Словаччини Чапутовою: про що говорили сторони

      "Пріоритетом уряду на найближчі роки є створення конкуренції на ринку енергетики. Будемо раді, якщо частиною цього та інших українських ринків будуть і словацькі компанії. Адже Словаччина – наш добрий сусід, з якою у нас є спільна історія", – підкреслив прем'єр.

      Зі свого боку пані Зузана Чапутова заявила про підтримку України на міжнародній арені.

      Словаччина підтримує позицію, яку займає Україна щодо "Північного Потоку-2", Російської Федерації, а також наміри України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО,
      – наголосила президентка.

      Окрім цього, особливу увагу політики приділили питанню боротьби з контрабандою на українсько-словацькому кордоні.

      "Наші країни мають і спільні складнощі. Ми маємо разом побороти контрабанду. Для цього можемо спробувати обговорити систему обміну інформацією про переміщення митних товарів. Я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли поїду на кордон України зі Словаччиною, це не буде пов‘язано із боротьбою з контрабандою", – резюмував Олексій Гончарук.

      Зустріч Гончарука і Чапутової: дивіться фото

      Що відомо про візит Чапутової до України?Нещодавно обрана президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова прибула зі своїм першим офіційним візитом до України.

      Тут президентка зустрілася зі своїм колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили питання покращення бізнес-клімату, збільшення інвестицій, боротьбу з контрабандою, подальше проведення реформ і спільне кіновиробництво.

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      Теги: Словаччина Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Енергетика НАТО Євросоюз Контрабанда Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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