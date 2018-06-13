Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Отставка главы правительства согласно Конституции Грузии означает отставку всего Кабинета министров.

Об этом Квирикашвили заявил на специально созванном по этому случаю брифинге, передает "Грузия Online".

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Я вижу настроение в команде и принимаю решение как руководитель – сегодня я покидаю свой пост,

– заявил Квирикашвили.

Кроме этого он добавил, что наступил момент, когда парламент сможет укомплектовать команду из людей с теми взглядами, которые сейчас там царят.

Отмечается, что отставка Квирикашвили означает, что все его правительство автоматически уйдет в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего глава государства также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.

Добавим, что отставка правительства Грузии спровоцирована массовыми протестами.

Напомним, массовые протесты с требованием отставки правительства начались в Тбилиси еще в конце мая. Организатором митинга стал Заза Саралидзе – отец убитого в драке зимой в центре Тбилиси 16-летнего подростка. Он считает, что полиция необъективно провела расследование и скрывает одного из участников убийства, который является сыном экс-сотрудника полиции.