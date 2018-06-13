20:12
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Премьер Грузии подал в отставку

100 Читати новину українською
Правительство Квирикашвили подало в отставку из-за массовых протестов в стране
Правительство Квирикашвили подало в отставку из-за массовых протестов в стране / moscow-baku.ru

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Отставка главы правительства согласно Конституции Грузии означает отставку всего Кабинета министров.

Об этом Квирикашвили заявил на специально созванном по этому случаю брифинге, передает "Грузия Online".

Читайте также: Протесты в Тбилиси: как смерть двух школьников консолидировала общество в Грузии

Я вижу настроение в команде и принимаю решение как руководитель – сегодня я покидаю свой пост,
– заявил Квирикашвили.

Кроме этого он добавил, что наступил момент, когда парламент сможет укомплектовать команду из людей с теми взглядами, которые сейчас там царят.

Отмечается, что отставка Квирикашвили означает, что все его правительство автоматически уйдет в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего глава государства также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.

Добавим, что отставка правительства Грузии спровоцирована массовыми протестами.

Напомним, массовые протесты с требованием отставки правительства начались в Тбилиси еще в конце мая. Организатором митинга стал Заза Саралидзе – отец убитого в драке зимой в центре Тбилиси 16-летнего подростка. Он считает, что полиция необъективно провела расследование и скрывает одного из участников убийства, который является сыном экс-сотрудника полиции.

Теги: Новости Грузии Новости политики протесты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 348
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 892
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 950
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 657
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 218
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук