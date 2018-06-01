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Протесты в Тбилиси: как смерть двух школьников консолидировала общество в Грузии

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Убийство двух подростков всколыхнуло всю Грузию. Процесс длился несколько месяцев, но следствие было предвзятым. Родственник одного из подозреваемых работал в прокуратуре. Теперь граждане требуют справедливости. Активисты призывают премьера уйти в отставку и проводят масштабную акцию протеста, перекрыв центральный проспект Тбилиси.

Массовый протест вызвало решение суда по делу о громком убийстве двух подростков. Виновных в гибели одного из них – Давида Саларидзе – не нашли. Отец убитого подростка обвинил представителей Фемиды в покрытии преступников, имеющих влиятельных родственников.

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Акция возникла стихийно у здания прокуратуры. Требовали отставки генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он сразу же ушел с должности. Но протестующие не угомонились и переместились к зданию парламента, настаивая на отставке правительства. Впрочем, премьеру, который пришел выступить на митинге, слова не дали.

В этот момент на акции уже было много политических партий и, можно так сказать, некоторые партии так зарабатывали себе баллы. Поэтому получилось так, что часть людей начала бросать в премьер-министра бутылки, и охрана забрала его оттуда,
– рассказал исполнительный директор Center for Participation and Development Георгий Марджанишвили.

Впоследствии премьер пообещал, что расследование дела вернется из прокуратуры в МВД, и он возьмет все под личный контроль. Случай на митинге он назвал провокацией. Но уходить в отставку категорически отказался. Поэтому акция протеста не утихает. И дальнейшие действия ее участников, вероятно, будут зависеть от того, отменят ли решение суда.

Если они оставят это в силе, это означает, что в прокуратуре системная антизаконная группировка. И тогда, конечно, будут не только политические требования,
– сказал политик Давид Бердзенишвили.

В дело уже вмешался президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он встретился с отцом убитого школьника и отметил важность сохранения мира в стране.

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі і батько загиблого хлопця

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и отец погибшего парня

Напомним, в прошлом году 1 декабря возле школы в Тбилиси двое подростков получили ножевые ранения. Один скончался на месте, а второй – в больнице на следующий день. По делу задержали двух школьников. Одного из которых признали виновным в убийстве, второго – нет.

Теги: протесты Новости Грузии
Источник: 24 канал
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