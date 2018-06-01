Протести у Тбілісі: як смерть двох школярів консолідувала суспільство у Грузії

Вбивство двох підлітків сколихнуло всю Грузію. Процес тривав кілька місяців, але слідство було упередженим. Родич одного з підозрюваних працював у прокуратурі. Тепер громадяни вимагають справедливості. Активісти закликають прем'єра піти у відставку і проводять масштабну акцію протесту, перекривши центральний проспект Тбілісі.

Масовий протест спричинило рішення суду у справі про гучне вбивство двох підлітків. Винних в загибелі одного з них – Давида Саларідзе – не знайшли. Батько вбитого підлітка звинуватив представників Феміди в покриванні злочинців, які мають впливових родичів.

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Акція виникла стихійно біля будівлі прокуратури. Вимагали відставки генпрокурора Іраклія Шотадзе. Він одразу ж пішов з посади. Але протестувальники не вгамувалися і перемістилися до будівлі парламенту, наполягаючи на відставці уряду. Втім, прем'єрові, який прийшов виступити на мітингу, слова не дали.

У цей момент на акції вже було багато політичних партій і, можна так сказати, деякі партії так заробляли собі бали. Тому сталося так, що частина людей почала жбурляти в прем'єр-міністра пляшки, і охорона забрала його звідти,

– розповів виконавчий директор Center for Participation and Development Георгій Марджанішвілі.

Згодом прем'єр пообіцяв, що розслідування справи повернеться з прокуратури в МВС, і він візьме все під особистий контроль. Випадок на мітингу він назвав провокацією. Але йти у відставку категорично відмовився. Тож акція протесту не вщухає. І подальші дії її учасників, ймовірно, залежатимуть від того, чи скасують рішення суду.

Якщо вони залишать це в силі, це означає, що в прокуратурі системне антизаконне угруповання. І тоді, безперечно, будуть не лише політичні вимоги,

– сказав політик Давид Бердзенішвілі.

У справу вже втрутився президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Він зустрівся з батьком убитого школяра і відзначив важливість збереження миру в країні.



Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі і батько загиблого хлопця

Нагадаємо, торік 1 грудня біля школи у Тбілісі двоє підлітків дістали ножові поранення. Один помер на місці, а другий – у лікарні на наступний день. У справі затримали двох школярів. Одного з яких визнали винним у вбивстві, іншого – ні.