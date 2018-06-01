22:52
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 10°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Протести у Тбілісі: як смерть двох школярів консолідувала суспільство у Грузії

308 Читать новость на русском

Вбивство двох підлітків сколихнуло всю Грузію. Процес тривав кілька місяців, але слідство було упередженим. Родич одного з підозрюваних працював у прокуратурі. Тепер громадяни вимагають справедливості. Активісти закликають прем'єра піти у відставку і проводять масштабну акцію протесту, перекривши центральний проспект Тбілісі.

Масовий протест спричинило рішення суду у справі про гучне вбивство двох підлітків. Винних в загибелі одного з них – Давида Саларідзе – не знайшли. Батько вбитого підлітка звинуватив представників Феміди в покриванні злочинців, які мають впливових родичів.

Читайте також:  Експерт розповів, як грузини через протести домоглися відставки генпрокурора

Акція виникла стихійно біля будівлі прокуратури. Вимагали відставки генпрокурора Іраклія Шотадзе. Він одразу ж пішов з посади. Але протестувальники не вгамувалися і перемістилися до будівлі парламенту, наполягаючи на відставці уряду. Втім, прем'єрові, який прийшов виступити на мітингу, слова не дали.

У цей момент на акції вже було багато політичних партій і, можна так сказати, деякі партії так заробляли собі бали. Тому сталося так, що частина людей почала жбурляти в прем'єр-міністра пляшки, і охорона забрала його звідти,
– розповів виконавчий директор Center for Participation and Development Георгій Марджанішвілі.

Згодом прем'єр пообіцяв, що розслідування справи повернеться з прокуратури в МВС, і він візьме все під особистий контроль. Випадок на мітингу він назвав провокацією. Але йти у відставку категорично відмовився. Тож акція протесту не вщухає. І подальші дії її учасників, ймовірно, залежатимуть від того, чи скасують рішення суду.

Якщо вони залишать це в силі, це означає, що в прокуратурі системне антизаконне угруповання. І тоді, безперечно, будуть не лише політичні вимоги,
– сказав політик Давид Бердзенішвілі.

У справу вже втрутився президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Він зустрівся з батьком убитого школяра і відзначив важливість збереження миру в країні. 

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі і батько загиблого хлопця
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі і батько загиблого хлопця

Нагадаємо, торік 1 грудня біля школи у Тбілісі двоє підлітків дістали ножові поранення. Один помер на місці, а другий – у лікарні на наступний день. У справі затримали двох школярів. Одного з яких визнали винним у вбивстві, іншого – ні.

Теги: Новини Грузії протести
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сьогодні, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 426
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
сьогодні, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
Сергій Фурса 937
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
сьогодні, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
248
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
сьогодні, 19:00 Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
Євгенія Мазур 1031
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 1003
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук